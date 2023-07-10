***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %49 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz S&Mohr İplik Fabrkaları A.Ş. Yönetim Kurulunun 10.07.2023 tarih ve 2023/02 sayılı kararı sonrasında Şirketimize bildirilmiş olduğu, tamamı nakden ödenmiş durumda olan 17.525.000 TL mevcut sermayesinin, 13.023.700 TL artırılmak suretiyle 30.548.700 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak,Yapılacak bedelli sermaye artırımına %49 oranındaki paylarımıza isabet eden her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 6.381.613 adet pay, 6.381.613 TL tutarındaki sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169484BIST