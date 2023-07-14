***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %49 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz S&Mohr İplik Fabrkaları A.Ş. 17.525.000 TL olan mevcut sermayesinin, 13.023.700 TL artırılmak suretiyle 30.548.700 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 14.07.2023 tarihli genel kurul kararı, Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir ve 14.07.2023 tarih ve 10871 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. Nakit olarak artırılan tutarın Şirketimizin payına düşen 6.381.613 TL tamamı tescilden önce ödenmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172230BIST