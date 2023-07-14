***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2023 17:12
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %49 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz S&Mohr İplik Fabrkaları A.Ş. 17.525.000 TL olan mevcut sermayesinin, 13.023.700 TL artırılmak suretiyle 30.548.700 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 14.07.2023 tarihli genel kurul kararı, Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir ve 14.07.2023 tarih ve 10871 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. Nakit olarak artırılan tutarın Şirketimizin payına düşen 6.381.613 TL tamamı tescilden önce ödenmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172230
BIST
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18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1764
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
18:0529,4219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1935
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
18:051.648,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.648,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|38.462.694
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1529
|26,1966
|% 0,68
|
|Euro
|29,4009
|29,4219
|% 0,66
|
|Sterlin
|34,2168
|34,3884
|% 0,32
|
|Frank
|30,2584
|30,4407
|% 0,19
|
|Riyal
|6,9556
|6,9904
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|5,52
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.620
|10.843
|60,00
|
|Yarım
|5.310
|5.446
|29,00
|
|Çeyrek
|2.663
|2.723
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,96
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,98
|21,00
|0,16
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|-1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA