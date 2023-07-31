***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 15:53
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11'inci maddesi gereğince, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Özge Aydemir 31/07/2023 tarihi itibariyle bu görevlerinden ayrılmıştır. Yeni atanacak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ayrıca kamuya duyurulacaktır.
Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla daha önce göreve getirilen Mali ve İdari İşler Direktörü Sayın Hicret YANIK görevine devam etmektedir.
Kamuoyuna Saygılarımızla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177306
BIST
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17:197.209
En Düşük
|Değişim
|: 2,01%
|| 141,89
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:1926,9282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0517
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:1929,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1054
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:191.704,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.704,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:17
|CWENE
|286,10
|702.960.465
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|827.051.302
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.123.027
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.225.132
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.417.752.730
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.546.802
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|378.421.938
|% -9,76
|
|ESCAR
|143,90
|220.125.681
|% -6,38
|
|ENSRI
|9,84
|70.881.738
|% -6,29
|
|EREGL
|41,48
|11.522.702.223
|% 7,85
|
|THYAO
|234,60
|7.937.537.403
|% -0,17
|
|ASTOR
|111,40
|6.638.891.706
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,09
|6.559.499.975
|% 1,00
|
|KRDMD
|25,26
|5.708.589.702
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,78
|4.934.726.947
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,09
|6.559.499.975
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,31
|1.399.759.216
|% 6,16
|
|EREGL
|41,48
|11.522.702.223
|% 7,85
|
|ISCTR
|15,12
|3.909.896.478
|% 0,47
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9228
|26,9283
|% 0,19
|
|Euro
|29,7407
|29,7526
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5318
|34,7050
|% 0,31
|
|Frank
|30,9081
|31,0943
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,18
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32ECZYT
Yüzde 5.20 oranında artışla 218.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 589, 707 adet işlem
-
17:30ISMEN
Yüzde 5.80 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 613, 574 adet işlem
-
17:29AKMGY
Yüzde 5.55 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 592 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 7, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 154, 995.00 milyon TL de
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 28 artarak (% 1.67 ) 6, 421