***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11'inci maddesi gereğince, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Özge Aydemir 31/07/2023 tarihi itibariyle bu görevlerinden ayrılmıştır. Yeni atanacak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ayrıca kamuya duyurulacaktır.Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla daha önce göreve getirilen Mali ve İdari İşler Direktörü Sayın Hicret YANIK görevine devam etmektedir.Kamuoyuna Saygılarımızla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177306BIST