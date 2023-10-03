***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2023 11:35
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022 / 31.03.2023 / 03.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.07.2023 tarihli açıklamamızda duyurduğumuz Kur Korumalı Mevduat Hesabının vadesi bugün (03.10.2023) itibariyle dolmuştur.
Şirketimizin 03.10.2023 tarih ve 2023/38 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda
Hesabımıza aktarılan 80.733.800 TL için,
Kısa vadeli nakit akış programı, yatırım planları ve kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 3 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198886
BIST