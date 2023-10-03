***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2022 / 31.03.2023 / 03.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.07.2023 tarihli açıklamamızda duyurduğumuz Kur Korumalı Mevduat Hesabının vadesi bugün (03.10.2023) itibariyle dolmuştur.Şirketimizin 03.10.2023 tarih ve 2023/38 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusundaHesabımıza aktarılan 80.733.800 TL için,Kısa vadeli nakit akış programı, yatırım planları ve kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 3 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198886BIST