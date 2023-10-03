***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2023 17:22
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2023 / 25.04.2023 / 05.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.12.2022, 25.04.2023 ve 13.07.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarıyla kamuya duyurulan ve Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisimizdeki 6.730 m2 (metrekare) alana kurulan 1.374,80 kWP elektrik üretimi kapasitesine sahip olan "Çatı GES" yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır.
Tesisimiz bu yatırımımız ile birlikte toplam 10.330 m2 (Metrekare) GES alanına ulaşmış olup, toplamda 2.109,80 kWP elektrik üretimi kapasitesine sahip olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199008
BIST
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18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 8.547
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En Yüksek
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|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 27,5600
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|Önceki Kapanış
|: 27,3500
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27,3884
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|Açılış
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|: 1.613,17
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En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
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|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
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|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5021
|27,5377
|% 0,32
|
|Euro
|28,7692
|28,9011
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,1189
|33,2850
|% 0,14
|
|Frank
|29,7344
|29,9135
|% -0,11
|
|Riyal
|7,3076
|7,3443
|% 0,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-3,64
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.613
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.834
|10.964
|24,00
|
|Yarım
|5.434
|5.499
|7,00
|
|Çeyrek
|2.708
|2.749
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,20
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,70
|18,72
|0,14
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|B. Petrol
|91,08
|91,08
|0,37
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