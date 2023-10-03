***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2023 / 25.04.2023 / 05.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.12.2022, 25.04.2023 ve 13.07.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarıyla kamuya duyurulan ve Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisimizdeki 6.730 m2 (metrekare) alana kurulan 1.374,80 kWP elektrik üretimi kapasitesine sahip olan "Çatı GES" yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır.Tesisimiz bu yatırımımız ile birlikte toplam 10.330 m2 (Metrekare) GES alanına ulaşmış olup, toplamda 2.109,80 kWP elektrik üretimi kapasitesine sahip olmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199008BIST