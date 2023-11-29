***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 14:36
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022 / 27.05.2022 / 03.05.2023 / 17.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde kayıtlı Tire Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika arazimiz içerisinde yer alan 1293 Ada 23 Parsel deki 20.855 m2 arsa üzerine var olan üretim tesislerimize ilave olarak 13.140 m2 üretim tesisinin elektrik ve mekanik işleri için mevcut Yatırım Teşvik Belgemizin revize işlemleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220873
BIST
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16:378.045
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -48,36
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.997
En Yüksek
8.125
16:3728,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0182
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
16:3731,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0246
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
16:371.895,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.895,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler16:37
|INGRM
|660,00
|117.568.256
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|91.378.502
|% 10,00
|
|TUREX
|38,72
|142.272.203
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|22.985.781
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|345.660.954
|% 9,99
|
|HURGZ
|5,76
|238.422.064
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|276.280.758
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.118.572
|% -10,00
|
|SONME
|78,30
|4.091.377
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|67.659.593
|% -9,99
|
|THYAO
|257,00
|6.263.298.826
|% -1,53
|
|SASA
|49,86
|3.092.869.497
|% 1,55
|
|TUPRS
|156,20
|3.087.260.245
|% 0,13
|
|EREGL
|41,54
|2.898.556.971
|% 1,17
|
|AKBNK
|33,88
|2.509.971.003
|% 0,24
|
|EKGYO
|7,46
|1.083.314.864
|% -0,53
|
|YKBNK
|19,40
|2.415.781.991
|% 0,94
|
|ZOREN
|5,24
|575.211.121
|% -1,13
|
|ISCTR
|22,10
|2.182.449.406
|% -0,27
|
|AKBNK
|33,88
|2.509.971.003
|% 0,24
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8941
|28,9118
|% 0,02
|
|Euro
|31,7394
|31,7585
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,5920
|36,7755
|% 0,03
|
|Frank
|32,8579
|33,0559
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6839
|7,7225
|% 0,02
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,97
|25,01
|% 0,66
|
|Platin
|929,19
|930,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,25
|1.034,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,44
|82,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,88
|2.040,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 1 kaybederek (% -0.22 ) 8, 666
-
16:52XU100
Endeks 8, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 61, 912.00 milyon TL de
-
16:52ULUFA
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 625, 429 adet işlem
-
16:51BEYAZ
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 459, 501 adet işlem
-
16:49MERCN
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 926 adet işlem