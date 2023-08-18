***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
18.08.2023 18:11
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ortaklarından Atilla SEVİNÇLİ ve Mert SEVİNÇLİ, 119.000.000 TL çıkarılmış (ödenmiş) sermayede sahip oldukları B grubu paylardan nominal değerli toplam 9.520.000 TL payı borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla pay satış bilgi formu ile 18.08.2023(bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptıkları hususunu tarafımıza iletmiş bulunmaktadırlar.
Şirketimiz ortaklarından Atilla SEVİNÇLİ ve Mert SEVİNÇLİ tarafından, Yönetim hakimiyetinde değişikliğe sebep olacak şekilde işlem yapılmayacağı belirtilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187237
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: -3,24%
|| -251,18
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
18:0527,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0136
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
18:0529,4878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0050
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
18:051.645,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.645,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|5.841,10
|715.670.607
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
|
|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
|
|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
|
|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
|
|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
|
|KERVT
|11,29
|243.980.675
|% -9,54
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 3,25
|
|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0873
|27,0928
|% 0,05
|
|Euro
|29,4805
|29,4878
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,4350
|34,6077
|% 0,07
|
|Frank
|30,6122
|30,7966
|% -0,29
|
|Riyal
|7,2051
|7,2413
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-1,19
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.646
|0,57
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.062
|11.146
|18,00
|
|Yarım
|5.548
|5.599
|10,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.799
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,05
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem