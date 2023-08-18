***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ortaklarından Atilla SEVİNÇLİ ve Mert SEVİNÇLİ, 119.000.000 TL çıkarılmış (ödenmiş) sermayede sahip oldukları B grubu paylardan nominal değerli toplam 9.520.000 TL payı borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla pay satış bilgi formu ile 18.08.2023(bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptıkları hususunu tarafımıza iletmiş bulunmaktadırlar.Şirketimiz ortaklarından Atilla SEVİNÇLİ ve Mert SEVİNÇLİ tarafından, Yönetim hakimiyetinde değişikliğe sebep olacak şekilde işlem yapılmayacağı belirtilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187237BIST