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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

12.01.2023 18:39
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 12.01.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 11.01.2023 40.000 0,034 37,76 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 12.01.2023 21.000 0,018 37,43 -

Ek Açıklamalar
9 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12 Ocak 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 12 Ocak 2023 tarihinde 36,80 TL-38,70 TL fiyat aralığından (ortalama 37,43 TL) 21.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu MEDTR payları toplam 61.000 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,05126)
Kamuoyuna Saygıyla Duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101399


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