Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.03.2023 18:11
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 11.01.2023 40.000 0,034 37,76 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 12.01.2023 21.000 0,018 37,43 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 13.01.2023 5.000 0,004 39,43 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 17.01.2023 15.000 0,013 41,8 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 18.01.2023 10.000 0,008 41,66 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 19.01.2023 9.000 0,008 40,29 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 20.01.2023 15.000 0,013 40,45 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 23.01.2023 15.000 0,013 40,13 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 25.01.2023 9.000 0,008 37,78 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 26.01.2023 4.600 0,004 37,83 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.01.2023 51.760 0,044 36,33 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 30.01.2023 13.651 0,011 36,13 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 31.01.2023 49.542 0,042 34,82 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 01.02.2023 18.934 0,016 33,83 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 02.02.2023 44.517 0,037 31,51 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 03.02.2023 18.775 0,016 33,74 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 15.02.2023 16.192 0,014 32,86 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 16.02.2023 34.180 0,029 30,74 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 17.02.2023 21.009 0,017 29,75 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 20.02.2023 19.432 0,016 32,94 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 21.02.2023 14.039 0,012 31,6 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 22.02.2023 14.210 0,012 31,56 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 23.02.2023 8.512 0,007 31,64 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 24.02.2023 11.266 0,009 33,48 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.02.2023 33.528 0,028 32,06 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 28.02.2023 12.823 0,011 31,99 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 01.03.2023 11.723 0,01 32,04 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 02.03.2023 8.164 0,007 32,44 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 03.03.2023 21.809 0,018 32,16 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 06.03.2023 8.850 0,007 31,31 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 07.03.2023 10.000 0,008 31,87 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 08.03.2023 9.656 0,008 31,83 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 09.03.2023 2.800 0,002 31,92 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 10.03.2023 6.164 0,005 33,05 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 13.03.2023 9.341 0,008 32,67 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 14.03.2023 30.969 0,026 32,97 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 17.03.2023 10.515 0,009 34,16 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 23.03.2023 16.133 0,014 31,95 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.03.2023 10.317 0,009 31,5 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 28.03.2023 49.977 0,042 30,53 -

Ek Açıklamalar
9 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 28 Mart 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 28 Mart 2023 tarihinde 30,04 TL-31,28 TL fiyat aralığından (ortalama 30,53 TL) 49.977 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu MEDTR payları toplam 732.388 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,61545)
Kamuoyuna Saygıyla Duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128788


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.811
Değişim :  -3,73% |  -186,35
Açılış :  5.004  
Önceki Kapanış :  4.998  
En Yüksek
5.005 En Düşük
4.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TDGYO 11,33 6.335.218 % 10,00  
LUKSK 82,05 27.142.209 % 9,99  
EKSUN 65,00 1.909.310 % 9,98  
AVHOL 20,72 37.274.615 % 9,98  
KRGYO 11,57 21.077.030 % 9,98  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,1105 19,1157 % 0,15  
Euro 20,7243 20,7356 % 0,56  
Sterlin 23,5228 23,6407 % 0,59  
Frank 20,7033 20,8280 % -0,30  
Riyal 5,0734 5,0989 % 0,12  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.967 10,28  
Altın Gr. 1.208 1.208 7,39  
Cumhuriyet 8.177 8.300 75,00  
Tam 8.184 8.281 40,00  
Yarım 4.012 4.052 19,00  
Çeyrek 2.006 2.026 10,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 0,15  
Gümüş Gr. 14,24 14,26 0,08  
B. Petrol 78,17 78,17 0,41  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru