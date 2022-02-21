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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.02.2022 09:59
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 34.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 119.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 6.750.000 16.875.000,000 250,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 Nâma
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.250.000 68.125.000,000 250,00000 B Grubu B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 34.000.000 85.000.000,000 250,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 22.02.2022

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 85.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.12.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.02.2022
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.02.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 24.02.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 23.02.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 135.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 85.000.000 TL artırılarak 34.000.000 TL'den 119.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve 8/218 sayılı toplantısında onaylanmış olup Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 22.02.2022 tarihinde başlanacaktır. Ayrıca "Onaylı İhraç Belgesi ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni" ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Kesin Sonuç Yazısı.pdf
EK: 3 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003059


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