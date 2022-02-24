***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 34.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 119.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 6.750.000 16.875.000,000 250,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDTR00010 NâmaB Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.250.000 68.125.000,000 250,00000 B Grubu B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 34.000.000 85.000.000,000 250,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 22.02.2022İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 85.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.12.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.02.2022SPK Başvuru Tarihi 28.12.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.02.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 24.02.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 23.02.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 24.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 135.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 85.000.000 TL artırılarak 34.000.000 TL'den 119.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye ve esas sözleşmemizin ilgili tadil maddesi Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Ekte sunulduğu üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.02.2022 tarihli 10524 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 24.02.2022_Meditera Tıbbi_Bedelsiz Sermaye Artırım Gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004082BIST