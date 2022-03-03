***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
03.03.2022 16:35
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2021 / 18.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirkerimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak SPK' nın VII-123.1 sayılı Pay Tebliği' nin 33' ncü maddesi gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006852
BIST
16:432.030
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 43,76
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.030
En Düşük
2.009
16:4314,1366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0468
|Açılış
|: 14,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
16:4315,6883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0209
|Açılış
|: 15,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
16:43876,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,52
|Açılış
|: 876,79
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:41
|PKENT
|374,00
|19.515.405
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.133.814.715
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|512.980.296
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,90
|156.620.952
|% 9,80
|
|AKFGY
|3,25
|125.472.753
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KONKA
|10,61
|135.121.292
|% -4,24
|
|KUYAS
|5,50
|18.783.710
|% -4,18
|
|KRDMD
|13,57
|3.282.908.451
|% 5,52
|
|THYAO
|26,18
|2.201.911.102
|% 0,77
|
|EREGL
|36,14
|1.822.365.499
|% 4,81
|
|ASELS
|24,10
|1.771.818.372
|% 4,97
|
|GARAN
|11,75
|1.263.554.238
|% 1,12
|
|KRDMD
|13,57
|3.282.908.451
|% 5,52
|
|YKBNK
|3,68
|529.544.832
|% 0,82
|
|GARAN
|11,75
|1.263.554.238
|% 1,12
|
|PETKM
|7,86
|793.104.257
|% 2,88
|
|HUNER
|2,74
|242.915.889
|% 6,20
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1284
|14,1449
|% 0,39
|
|Euro
|15,6594
|15,6957
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,8654
|18,9600
|% 0,23
|
|Frank
|15,3156
|15,4079
|% 0,46
|
|Riyal
|3,7580
|3,7769
|% 0,37
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|3,01
|
|Altın Gr.
|877
|877
|5,01
|
|Cumhuriyet
|5.825
|5.913
|9,00
|
|Tam
|5.794
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.800
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.405
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,72
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 76 artarak (% 2.21 ) 1, 839
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, OZGYO, KOZAA, PKENT, ISKUR
-
16:56
HURGZ, DAGI, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:56
SNKRN, DOGUB, PAPIL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:56
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 68 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem