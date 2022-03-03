***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2021 / 18.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirkerimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak SPK' nın VII-123.1 sayılı Pay Tebliği' nin 33' ncü maddesi gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006852BIST