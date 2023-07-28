***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.07.2023 16:21
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022 / 02.11.2021 / 18.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirkerimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak SPK' nın VII-123.1 sayılı Pay Tebliği' nin 33' ncü maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı kullanılmış olup Denetimden Sorumlu Komite tarafınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176343
BIST
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18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0418
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,7223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1682
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.698,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,94
|Açılış
|: 1.698,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KCHOL
|134,20
|5.001.243.949
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|510.418.210
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.672
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.469.101
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.689.586
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|197.861.081
|% -9,89
|
|PENTA
|24,54
|2.359.472.787
|% -9,71
|
|THYAO
|235,30
|11.845.198.493
|% 2,98
|
|YKBNK
|14,10
|9.986.264.928
|% 6,90
|
|SAHOL
|58,00
|5.947.540.014
|% 5,74
|
|KOZAL
|28,00
|5.807.403.069
|% 1,60
|
|ASTOR
|101,30
|5.611.623.538
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,10
|9.986.264.928
|% 6,90
|
|EKGYO
|8,53
|5.247.334.401
|% 0,71
|
|SKBNK
|3,14
|1.348.300.185
|% 5,02
|
|ISCTR
|15,08
|5.028.392.980
|% 4,94
|
|PETKM
|17,65
|5.533.492.230
|% 4,93
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9382
|26,9437
|% 0,15
|
|Euro
|29,7153
|29,7237
|% 0,57
|
|Sterlin
|34,5545
|34,7278
|% 0,56
|
|Frank
|30,9343
|31,1207
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1619
|7,1978
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|15,02
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.699
|13,87
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.067
|11.167
|24,00
|
|Yarım
|5.525
|5.609
|12,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,06
|0,15
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|-0,29
|
Seans Raporu
18:00
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