***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2022 / 02.11.2021 / 18.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirkerimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak SPK' nın VII-123.1 sayılı Pay Tebliği' nin 33' ncü maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı kullanılmış olup Denetimden Sorumlu Komite tarafınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176343BIST