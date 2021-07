***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi İBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:29 TİRE-İZMİRÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:29 TİRE-İZMİRİBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:31 TİRE-İZMİRİBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:33-35 TİRE-İZMİRİnternet Adresi www.meditera.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@meditera.com.tryatirimci@meditera.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksİBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:29 TİRE-İZMİR (232) 513 51 10 (232) 253 94 04Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHİCRET YANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ (232) 513 51 10 hicret.yanik@meditera.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin amacı, tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve yurtiçi ve yurtdışı satışı ile ilaç hazırlama ve uygulama hizmetleri ile bu faaliyetlerde gereken teknik servis, bakım, kalibrasyon hizmetlerini vermektir.Şirketin Süresi Şirket süresiz olarak kurulmuştur.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 02.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Ana PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 135.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 34.000.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Halka Açık 7000000 TRY 20,59Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATİLLA SEVİNÇLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı 12.04.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Dr Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Evet 56.38 Hissedar Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMERT SEVİNÇLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.04.2021 İcrada Görevli Ym-önetim Kurulu Başkan Vekili Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 23.03 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yönetim Kurulu Başkanı, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Dr Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Evet 56.38 Hissedar Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMERT SEVİNÇLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.04.2021 İcrada Görevli Ym-önetim Kurulu Başkan Vekili Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 23.03 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOSMANCA EMRAH MÜFTÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 12.04.2021 İcrada Görevli Medikal Direktörü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırADNAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 12.04.2021 İcrada Görevli Değil Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Pamukkale Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırETEM ALNIGENİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 12.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET TEVFİK TÜZÜN Fabrika Direktörü Fabrika DirektörüAYŞEM FERDA SEVİNÇLİ Kalite Direktörü Kalite DirektörüOZAN AKDAĞ Tedarik Zinciri Direktörü Tedarik Zinciri DirektörüHİCRET YANIK Mali ve İdari İşler Direktörü Mali ve İdari İşler DirektörüGÜLPERİ ÖLMEZ Bilgi Teknolojileri Direktörü Bilgi Teknolojileri DirektörüTAHSİN KIVANÇ TARI İnsan Kaynakları Direktörü İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları DirektörüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAltera Dış Ticaret A.Ş. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkS&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Her tür ve ebatta ameliyat iplikleri ve iğneleri de dahil olmak üzere, her türlü ip ve iplik üretimi 3525000 1727250 TRY 49 İştirakS&Mohr America S.A de C.V. Plastikten Tıbbi Malzeme Üretimi (Solunum Sistemleri) 19156300 8620335 MXN 45 İştirak