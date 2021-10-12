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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2021 13:21



***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci@meditera.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 6750000 TRY 19,85 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 27250000 TRY 80,15 İmtiyazsız İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATİLLA SEVİNÇLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı 12.04.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Dr Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Evet 56.38 A ve B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MERT SEVİNÇLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.04.2021 İcrada Görevli Ym-önetim Kurulu Başkan Vekili Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 23.03 A ve B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OSMANCA EMRAH MÜFTÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 12.04.2021 İcrada Görevli Medikal Direktörü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ADNAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 12.04.2021 İcrada Görevli Değil Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Pamukkale Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
ETEM ALNIGENİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 12.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET TEVFİK TÜZÜN Fabrika Direktörü Yönetici Fabrika Direktörü
AYŞEM FERDA SEVİNÇLİ Kalite Direktörü Yönetici Kalite Direktörü
OZAN AKDAĞ Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü
HİCRET YANIK Mali ve İdari İşler Direktörü Yönetici Mali ve İdari İşler Direktörü
GÜLPERİ ÖLMEZ Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici Bilgi Teknolojileri Direktörü
TAHSİN KIVANÇ TARI İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969739


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Tam 3.363 3.448 28,21  
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Çeyrek 815 834 6,82  
Gümüş.Ons 22,58 22,62 0,02  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,02  
B. Petrol 83,85 83,85 0,20  
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