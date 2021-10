***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postayatirimci@meditera.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 6750000 TRY 19,85 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 27250000 TRY 80,15 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATİLLA SEVİNÇLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı 12.04.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Dr Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Evet 56.38 A ve B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMERT SEVİNÇLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.04.2021 İcrada Görevli Ym-önetim Kurulu Başkan Vekili Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 23.03 A ve B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOSMANCA EMRAH MÜFTÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 12.04.2021 İcrada Görevli Medikal Direktörü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırADNAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 12.04.2021 İcrada Görevli Değil Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Pamukkale Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırETEM ALNIGENİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 12.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET TEVFİK TÜZÜN Fabrika Direktörü Yönetici Fabrika DirektörüAYŞEM FERDA SEVİNÇLİ Kalite Direktörü Yönetici Kalite DirektörüOZAN AKDAĞ Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici Tedarik Zinciri DirektörüHİCRET YANIK Mali ve İdari İşler Direktörü Yönetici Mali ve İdari İşler DirektörüGÜLPERİ ÖLMEZ Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici Bilgi Teknolojileri DirektörüTAHSİN KIVANÇ TARI İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969739BIST