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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2022 16:52
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATİLLA SEVİNÇLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı 12.04.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Dr Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Evet 56.38 A ve B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MERT SEVİNÇLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.04.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altera Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Meditera Medical LTD Direktörü Evet 23.03 A ve B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ADNAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 12.04.2021 İcrada Görevli Değil Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Pamukkale Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ETEM ALNIGENİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 12.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.03.2022 İcrada Görevli Değil TOBB Türkiye Medikal Meclis Başkanı, Burgeon Biyotenoloji ve San. Tic.A.Ş Yönetici Ortak, BMT Baps Biyo Malzeme San. Tic. A.Ş Yönetici Ortak Evet Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Altera Dış Ticaret A.Ş. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Meditera Medical LTD. Tıbbi Malzeme Ticareti (İthalatı, İhracatı, Alımı, Satımı ve Pazarlaması) 1500000 1500000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Her tür ve ebatta ameliyat iplikleri ve iğneleri de dahil olmak üzere, her türlü ip ve iplik üretimi 17525000 8587250 TRY 49 İştirak
S&Mohr America S.A de C.V. Plastikten Tıbbi Malzeme Üretimi (Solunum Sistemleri) 19156300 8620335 MXN 45 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067520


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PKART 22,08 19.226.414 % 9,96  
GOZDE 11,27 156.266.486 % 9,95  
ELITE 27,62 49.677.370 % 9,95  
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Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.851 6.923 -8,00  
Yarım 3.338 3.385 -3,00  
Çeyrek 1.672 1.692 -2,00  
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Gümüş Gr. 12,38 12,39 0,04  
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