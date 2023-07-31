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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.07.2023 15:53
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HİCRET YANIK MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 22.12.2021 (232) 237 59 49 yatirimci@meditera.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Altera Dış Ticaret A.Ş. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Meditera Medical LTD. Tıbbi Malzeme Ticareti (İthalatı, İhracatı, Alımı, Satımı ve Pazarlaması) 1500000 1500000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
Altera Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Silikon ve Plastik Bazlı Hammaddelerden Tıbbi Malzeme ve Medikal Parça Üretimi, Pazarlaması ve Satışı 31000000 20150000 TRY 65 Bağlı Ortaklık
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Her tür ve ebatta ameliyat iplikleri ve iğneleri de dahil olmak üzere, her türlü ip ve iplik üretimi 30548700 14968863 TRY 49 İştirak
S&Mohr America S.A de C.V. Plastikten Tıbbi Malzeme Üretimi (Solunum Sistemleri) 19156300 8620335 MXN 45 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177307


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ISDMR 40,48 827.051.302 % 10,00  
SMRTG 64,35 589.123.027 % 10,00  
HUNER 11,00 379.225.132 % 10,00  
ALFAS 841,50 1.417.752.730 % 10,00  
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Dolar 26,9225 26,9282 % 0,19  
Euro 29,7292 29,7433 % 0,36  
Sterlin 34,5318 34,7050 % 0,31  
Frank 30,9081 31,0943 % 0,43  
Riyal 7,1560 7,1919 % 0,18  
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17:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.967 8,04  
Altın Gr. 1.706 1.706 13,11  
Cumhuriyet 11.348 11.519 23,00  
Tam 11.088 11.175 32,00  
Yarım 5.548 5.613 16,00  
Çeyrek 2.774 2.807 8,00  
Gümüş.Ons 24,77 24,79 0,43  
Gümüş Gr. 21,44 21,46 0,41  
B. Petrol 84,97 84,97 0,56  
Seans Raporu 17:19
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