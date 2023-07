***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHİCRET YANIK MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 22.12.2021 (232) 237 59 49 yatirimci@meditera.com.trBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAltera Dış Ticaret A.Ş. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMeditera Medical LTD. Tıbbi Malzeme Ticareti (İthalatı, İhracatı, Alımı, Satımı ve Pazarlaması) 1500000 1500000 GBP 100 Bağlı OrtaklıkAltera Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Silikon ve Plastik Bazlı Hammaddelerden Tıbbi Malzeme ve Medikal Parça Üretimi, Pazarlaması ve Satışı 31000000 20150000 TRY 65 Bağlı OrtaklıkS&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Her tür ve ebatta ameliyat iplikleri ve iğneleri de dahil olmak üzere, her türlü ip ve iplik üretimi 30548700 14968863 TRY 49 İştirakS&Mohr America S.A de C.V. Plastikten Tıbbi Malzeme Üretimi (Solunum Sistemleri) 19156300 8620335 MXN 45 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177307BIST