***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHÜSEYİN SAYGAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 21.08.2023 (232) 237 5949 yatirimci@meditera.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 927326/927395HİCRET YANIK MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 22.12.2021 (232) 237 59 49 yatirimci@meditera.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187677BIST