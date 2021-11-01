***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
01.11.2021 18:40
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
2021/17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan, konsolide finansal raporlar ve dipnotlar, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 01.11.2021 tarih ve 2021/17 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz sermaye değişim tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda incelendiğini, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanının .PDF hali eklenmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973708
BIST
11:121.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,39
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:129,4960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0403
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:1211,0232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0514
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:12545,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,93
|Açılış
|: 545,91
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:11
|HEDEF
|3,77
|86.190.072
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,15
|8.470.494
|% 9,56
|
|ERBOS
|120,80
|93.981.246
|% 8,15
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,35
|63.512.751
|% 6,82
|
|MAKTK
|3,32
|9.167.563
|% -9,04
|
|AKFGY
|5,56
|17.496.972
|% -8,70
|
|BIOEN
|22,58
|114.023.188
|% -8,58
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|ATATP
|44,58
|27.477.014
|% -6,93
|
|GARAN
|10,28
|1.053.992.046
|% 1,48
|
|TSPOR
|5,61
|361.897.852
|% -5,87
|
|THYAO
|15,36
|350.998.292
|% 0,52
|
|SASA
|30,66
|276.506.077
|% 2,13
|
|YKBNK
|2,86
|270.018.334
|% 2,14
|
|GARAN
|10,28
|1.053.992.046
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,86
|270.018.334
|% 2,14
|
|TSPOR
|5,61
|361.897.852
|% -5,87
|
|GSRAY
|3,92
|228.874.393
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,05
|50.014.848
|% 1,94
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4911
|9,4946
|% -0,44
|
|Euro
|11,0135
|11,0218
|% -0,48
|
|Sterlin
|12,9047
|12,9695
|% -0,68
|
|Frank
|10,3670
|10,4295
|% -0,76
|
|Riyal
|2,5210
|2,5337
|% -0,54
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,52
|
|Altın Gr.
|546
|547
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,15
|
Seans Raporu
11:11
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11:25ERBOS
Yüzde 8.06 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 809, 686 adet işlem
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11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 65 artarak (% 0.58 ) 1, 663
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11:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BIOEN, MAKTK
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11:24XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 5, 826.00 milyon TL de
-
11:24RALYH
Yüzde 6.57 oranında artışla 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 295 adet işlem