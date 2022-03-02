***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
02.03.2022 18:15
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2022
Karar Sayısı
2022/4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 02.03.2022 tarih ve 2022/4 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz sermaye değişim tablosu ile Yönetim Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz sermaye değişim tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, SPK' nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararına istinaden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu' nun (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu' nun (KYBF) SPK düzenlemeleri doğrultusunda incelendiğini, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanının .PDF hali eklenmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006563
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
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En Yüksek
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|| 0,2332
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 13,9100
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14,1288
En Düşük
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18:0515,6832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1764
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7045
En Düşük
15,4208
18:05876,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,08
|Açılış
|: 876,05
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.250.785
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.304.206
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.682.221
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|544.091
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.987.564
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|110.997.565
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.222.035
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.832.188
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.368.498.828
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.948.419.721
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.811.248.049
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.750.603.964
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.297.968.663
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.368.498.828
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|993.043.981
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.948.419.721
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.811.248.049
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.297.968.663
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1205
|14,1288
|% 1,68
|
|Euro
|15,6554
|15,6832
|% 1,14
|
|Sterlin
|18,7726
|18,8668
|% 1,72
|
|Frank
|15,2585
|15,3504
|% 1,27
|
|Riyal
|3,7516
|3,7705
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|875
|875
|6,01
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
Seans Raporu
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17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT