***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.11.2022 18:15
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2022
Karar Sayısı
2022/22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan, konsolide finansal raporlar ve dipnotlar, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 04.11.2022 tarih ve 2022/22 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz sermaye değişim tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda incelendiğini, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanının .PDF hali eklenmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076905
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0518,4508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2731
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
18:051.001,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 25,72
|Açılış
|: 1.001,13
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|283.679.400
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.113.871
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.239.317
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.134
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.666.975
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.047.220
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.921.321
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.397.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.750.185
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.397.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.666.991.998
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6154
|% 0,00
|
|Euro
|18,4383
|18,4508
|% 1,50
|
|Sterlin
|20,9881
|21,0934
|% 1,36
|
|Frank
|18,6262
|18,7384
|% 1,83
|
|Riyal
|4,9379
|4,9626
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|43,88
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|25,66
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.691
|6.770
|136,00
|
|Yarım
|3.260
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,31
|0,65
|
|B. Petrol
|97,92
|97,92
|3,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem