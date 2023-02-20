***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi20/02/2023Karar Sayısı2023/07Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizce hazırlanan, 20.02.2023 tarih ve 2023/07 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, akit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararına istanaden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF), 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ve SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı kapsamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerindeki şablon kullanılarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda incelendiğini, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanının .PDF hali eklenmiştir.Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115299BIST