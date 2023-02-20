***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
20.02.2023 18:17
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/02/2023
Karar Sayısı
2023/07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan, 20.02.2023 tarih ve 2023/07 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, akit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararına istanaden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF), 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ve SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı kapsamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerindeki şablon kullanılarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda incelendiğini, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanının .PDF hali eklenmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115299
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 122,10
|Açılış
|: 5.052
|
|Önceki Kapanış
|: 5.027
|
5.173
En Düşük
5.014
18:0518,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 19,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9079
En Düşük
18,8103
18:0520,1635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0103
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4400
|
20,2059
En Düşük
20,0600
18:051.116,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.116,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,06
|
1.120,85
En Düşük
1.113,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|11,99
|36.483.726
|% 10,00
|
|PCILT
|23,76
|19.408.354
|% 10,00
|
|ODAS
|7,48
|544.578.492
|% 10,00
|
|CIMSA
|144,10
|783.869.171
|% 10,00
|
|CMBTN
|741,70
|38.955.840
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,30
|56.350.536
|% -9,06
|
|BRKO
|4,86
|6.166.355
|% -7,25
|
|BVSAN
|37,90
|697.409.400
|% -7,20
|
|IHAAS
|125,30
|47.459.677
|% -6,49
|
|KUVVA
|41,88
|894.781
|% -4,82
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|SISE
|47,50
|5.377.532.537
|% 5,79
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|THYAO
|141,30
|4.261.091.703
|% 0,00
|
|TUPRS
|616,30
|3.532.179.590
|% -1,23
|
|EKGYO
|8,12
|2.655.003.645
|% 9,88
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|PETKM
|16,70
|2.559.109.629
|% 8,44
|
|AKBNK
|15,99
|2.403.492.755
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8548
|18,8588
|% -0,02
|
|Euro
|20,1577
|20,1645
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,6252
|22,7386
|% -0,10
|
|Frank
|20,3457
|20,4683
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0125
|5,0377
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|7.604
|7.719
|37,00
|
|Tam
|7.621
|7.680
|24,00
|
|Yarım
|3.723
|3.758
|12,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.879
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,23
|0,02
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
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17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
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17:57KORDS
Yüzde 6.95 oranında artışla 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 484 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 69, 002.00 milyon TL de
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17:56CANTE
Yüzde 6.42 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 551 adet işlem