Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.05.2023 18:13
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2023
Karar Sayısı
2023/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizce hazırlanan, 09.05.2023 tarih ve 2023/18 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul  edilmiş olan 01 Ocak 2023 – 31 Mart 2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
(SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) 
uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve 
SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte konsolide 
finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile 
Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda 
i
ncelendiğini, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanının .PDF hali eklenmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148972


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:004.536
Değişim :  -0,56% |  -25,74
Açılış :  4.547  
Önceki Kapanış :  4.562  
En Yüksek
4.622 En Düşük
4.513
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 894,30 149.283.541 % 10,00  
CELHA 27,50 12.927.431 % 10,00  
OSMEN 72,10 21.439.945 % 9,99  
EGPRO 53,50 62.813.995 % 9,99  
PAMEL 176,30 74.936.022 % 9,98  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 19,5075 19,5331 % 0,16  
Euro 21,3790 21,3900 % -0,31  
Sterlin 24,5487 24,6718 % 0,06  
Frank 21,7954 21,9267 % -0,18  
Riyal 5,1890 5,2151 % 0,09  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 2.027 2.027 5,93  
Altın Gr. 1.271 1.271 3,56  
Cumhuriyet 9.263 9.403 32,00  
Tam 9.217 9.452 36,08  
Yarım 4.551 4.636 20,00  
Çeyrek 2.269 2.311 17,00  
Gümüş.Ons 25,49 25,53 -0,04  
Gümüş Gr. 15,98 15,99 -0,04  
B. Petrol 75,22 75,22 -1,79  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru