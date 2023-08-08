***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.08.2023 18:20
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2023
Karar Sayısı
2023/29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulan 01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda, incelendiğini, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanının .PDF hali eklenmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182279
BIST
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18:057.412
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -57,90
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
18:0527,0213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0589
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
18:0529,6167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0676
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
18:051.671,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,90
|Açılış
|: 1.671,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|325,60
|356.319.711
|% 10,00
|
|CMENT
|98,45
|8.696.100
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.562.936.094
|% 10,00
|
|ADEL
|344,40
|182.026.094
|% 10,00
|
|EKIZ
|26,18
|4.461.543
|% 10,00
|
|AKSUE
|34,02
|389.024.987
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|7.533.405
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,68
|414.485.814
|% -8,32
|
|KORDS
|84,20
|554.950.356
|% -8,13
|
|SELVA
|13,84
|196.266.800
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|13.802.403.850
|% -1,91
|
|ASTOR
|115,10
|7.884.772.888
|% 7,27
|
|KOZAL
|28,24
|6.474.688.787
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|EKGYO
|8,95
|2.788.106.491
|% -1,97
|
|SKBNK
|3,19
|960.047.834
|% 2,57
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|ADESE
|1,98
|469.673.974
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0158
|27,0213
|% 0,22
|
|Euro
|29,6100
|29,6167
|% -0,23
|
|Sterlin
|34,3074
|34,4795
|% -0,25
|
|Frank
|30,7271
|30,9122
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1797
|7,2157
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-11,75
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|-7,51
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.158
|11.264
|118,00
|
|Yarım
|5.583
|5.658
|59,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.829
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|-0,31
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
-
17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem