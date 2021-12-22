***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/12/2021 tarih ve 2021/22 sayılı toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Adnan Yıldırım'ın ve üyeliğe Sayın Dr. Etem Alnıgeniş'in atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Adnan Yıldırım'ın ve üyeliğe Sayın Dr. Etem Alnıgeniş'in atanmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Dr. Etem Alnıgeniş'in, üyeliklere Sayın Adnan Yıldırım ve Sayın Özge Aydemir'in atanmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları 26.11.2021 tarhli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuş olup, internet sitemizde de yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985473BIST