***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.12.2021 16:00
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/12/2021 tarih ve 2021/22 sayılı toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde
Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Adnan Yıldırım'ın ve üyeliğe Sayın Dr. Etem Alnıgeniş'in atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Adnan Yıldırım'ın ve üyeliğe Sayın Dr. Etem Alnıgeniş'in atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Dr. Etem Alnıgeniş'in, üyeliklere Sayın Adnan Yıldırım ve Sayın Özge Aydemir'in atanmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları 26.11.2021 tarhli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuş olup, internet sitemizde de yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985473
BIST
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|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
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|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
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|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
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|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
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|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
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|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
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|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
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|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
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|ICBCT
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|11.426.140
|% -22,49
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|GARAN
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|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
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|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
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|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9929
|12,0313
|% -1,30
|
|Euro
|13,5851
|13,6851
|% -1,12
|
|Sterlin
|16,3040
|16,3857
|% -1,61
|
|Frank
|13,2632
|13,3431
|% -1,78
|
|Riyal
|3,2507
|3,2670
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-1,45
|
|Altın Gr.
|709
|710
|-10,61
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
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|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
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|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
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|Gümüş.Ons
|22,79
|22,83
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|8,79
|8,81
|-0,14
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|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-0,03
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Seans Raporu
18:05
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Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
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17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
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Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
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Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem