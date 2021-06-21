***MEDTR* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
21.06.2021 16:16
***MEDTR******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analıist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943393
BIST
18:051.399
En Yüksek
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En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
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|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
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|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
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|TRILC
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|METUR
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|% -10,00
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|BERA
|15,24
|192.962.157
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|UZERB
|40,76
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|% -9,98
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|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
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|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
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|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|8,7734
|% 0,41
|
|Euro
|10,4150
|10,4250
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,1775
|12,2386
|% 1,24
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|Frank
|9,5100
|9,5673
|% 0,84
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|2,3309
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|% 0,35
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.784
|19,19
|
|Altın Gr.
|502
|503
|6,90
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
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|Çeyrek
|801
|820
|6,89
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|Gümüş.Ons
|25,95
|25,97
|0,17
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|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,06
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|B. Petrol
|74,83
|74,83
|1,32
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