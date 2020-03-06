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MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.03.2020 10:31
GÜNCEL HABERLER



MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdulvahap BALKAYA 20000 TRY 40,0
Birsen UÇAR 14500 TRY 29,0
Yaşar ARABACI 14250 TRY 28,5
Figen ÖZKAYA 500 TRY 1
Fatma SAKA 250 TRY 0,5
Süleyman EZİNEBİK 250 TRY 0,5
Ali Penah BOZYİĞİT 250 TRY 0,5
TOPLAM 50000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824843


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 7,77 4.235.901 % 14,94  
BRKSN 3,54 6.252.434 % 14,94  
UTPYA 5,35 9.353.215 % 10,31  
SUMAS 9,97 209 % 7,20  
QNBFB 54,60 406.060 % 5,61  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8702 7,9097 % -0,39  
Frank 6,4394 6,4782 % 0,04  
Riyal 1,6158 1,6239 % -0,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.678 4,06  
Altın Gr. 328 328 -0,67  
Cumhuriyet 2.170 2.202 16,00  
Tam 2.161 2.215 16,80  
Yarım 1.044 1.071 8,12  
Çeyrek 524 536 4,07  
Gümüş.Ons 17,33 17,35 -0,11  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,03  
B. Petrol 49,24 49,24 -0,75  
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