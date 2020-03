MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Abdulvahap BALKAYA 20000 TRY 40,0Birsen UÇAR 14500 TRY 29,0Yaşar ARABACI 14250 TRY 28,5Figen ÖZKAYA 500 TRY 1Fatma SAKA 250 TRY 0,5Süleyman EZİNEBİK 250 TRY 0,5Ali Penah BOZYİĞİT 250 TRY 0,5TOPLAM 50000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824843BIST