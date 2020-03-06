MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.03.2020 10:31
MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdulvahap BALKAYA 20000 TRY 40,0
Birsen UÇAR 14500 TRY 29,0
Yaşar ARABACI 14250 TRY 28,5
Figen ÖZKAYA 500 TRY 1
Fatma SAKA 250 TRY 0,5
Süleyman EZİNEBİK 250 TRY 0,5
Ali Penah BOZYİĞİT 250 TRY 0,5
TOPLAM 50000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824843
BIST
12:21110.566
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.248,70
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.531
12:216,0886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0250
|Açılış
|: 6,0780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:216,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
12:21327,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,05
|Açılış
|: 327,95
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.235.901
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.252.434
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,35
|9.353.215
|% 10,31
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|QNBFB
|54,60
|406.060
|% 5,61
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|KRONT
|19,25
|10.251.301
|% -6,55
|
|AVHOL
|1,31
|17.644
|% -6,43
|
|DAGI
|2,65
|899.805
|% -6,36
|
|ODAS
|2,09
|146.911.341
|% -2,34
|
|PGSUS
|47,56
|110.946.431
|% -4,88
|
|KOZAL
|74,40
|97.539.070
|% 1,02
|
|HALKB
|6,08
|97.229.409
|% -3,03
|
|EKGYO
|1,42
|77.120.846
|% -3,40
|
|ODAS
|2,09
|146.911.341
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,42
|77.120.846
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,31
|58.362.736
|% -2,24
|
|CEMAS
|1,20
|35.552.451
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,40
|24.902.718
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8702
|7,9097
|% -0,39
|
|Frank
|6,4394
|6,4782
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6158
|1,6239
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|4,06
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|16,00
|
|Tam
|2.161
|2.215
|16,80
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|8,12
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,07
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,35
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,24
|49,24
|-0,75
|