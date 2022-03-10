MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2022 13:10
MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdulvahap BALKAYA 32250 TRY 64,5
Emir SAFA 500 TRY 1
Ali Penah BOZYİĞİT 250 TRY 0,5
Yaşar ARABACI 14250 TRY 28,5
Süleyman EZİNEBİK 250 TRY 0,5
Suat ÖZYALÇIN 2500 TRY 5
TOPLAM 50000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008993
BIST
16:512.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,91
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:5114,8875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2390
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9114
En Düşük
14,6097
16:5116,5558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,3017
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
16:51956,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 17,42
|Açılış
|: 956,05
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:51
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.838
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.279.604
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.354.335
|% 9,92
|
|OZKGY
|7,38
|51.878.008
|% -6,23
|
|OZKGY
|7,38
|51.878.008
|% -6,23
|
|NTHOL
|9,09
|74.279.719
|% -6,19
|
|SKTAS
|3,10
|22.480.729
|% -5,78
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|15,04
|4.263.299.468
|% 4,95
|
|THYAO
|25,86
|3.147.485.614
|% -1,07
|
|SASA
|54,05
|2.172.223.144
|% -3,14
|
|TUPRS
|203,70
|1.885.844.755
|% 3,93
|
|EREGL
|34,24
|1.629.227.728
|% 1,12
|
|KRDMD
|15,04
|4.263.299.468
|% 4,95
|
|DOHOL
|3,12
|640.051.803
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,14
|431.557.618
|% -1,83
|
|ODAS
|1,48
|257.588.703
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,69
|516.693.721
|% -1,34
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8754
|14,8875
|% 1,63
|
|Euro
|16,5127
|16,5558
|% 1,86
|
|Sterlin
|19,5384
|19,6364
|% 1,55
|
|Frank
|15,9802
|16,0765
|% 1,52
|
|Riyal
|3,9532
|3,9730
|% 1,62
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|5,95
|
|Altın Gr.
|960
|960
|21,62
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|0,31
|
|B. Petrol
|118
|118
|6,55
|