***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:00
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929372
BIST
10:041.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.381
En Düşük
1.376
10:048,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:049,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0518
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:04461,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 461,30
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:02
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|6.255.770
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|ATLAS
|1,87
|2.532.189
|% 8,72
|
|SONME
|38,74
|391.534
|% 8,39
|
|PEKGY
|1,46
|22.935.071
|% -9,88
|
|SAYAS
|21,70
|1.191.198
|% -7,97
|
|YAPRK
|102,10
|116.378
|% -7,16
|
|RODRG
|17,25
|31.085
|% -6,76
|
|LUKSK
|56,05
|114.355
|% -6,27
|
|PETKM
|6,62
|42.801.560
|% 0,15
|
|GARAN
|7,06
|33.256.615
|% 0,86
|
|GSRAY
|3,55
|30.350.465
|% -1,11
|
|PEKGY
|1,46
|22.935.071
|% -9,88
|
|EREGL
|18,18
|19.360.382
|% 0,11
|
|PEKGY
|1,46
|22.935.071
|% -9,88
|
|TSKB
|1,29
|16.431.929
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|30.350.465
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,10
|17.185.907
|% 0,96
|
|PETKM
|6,62
|42.801.560
|% 0,15
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1049
|8,1090
|% 0,26
|
|Euro
|9,6800
|9,6900
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,3145
|11,3713
|% 0,35
|
|Frank
|8,8227
|8,8758
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1541
|2,1649
|% 0,21
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,50
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|0,66
|