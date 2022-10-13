***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 10:01
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071516
BIST
12:533.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 43,02
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
12:5318,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5932
En Düşük
18,5039
12:5318,1054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0835
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
12:531.001,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.001,87
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler12:53
|COSMO
|69,30
|2.666.110
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|201.425.848
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|275.370.994
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|111.904.139
|% 9,98
|
|CELHA
|17,76
|109.063.621
|% 9,97
|
|RODRG
|28,60
|6.184.270
|% -7,50
|
|USAK
|3,38
|57.192.324
|% -4,25
|
|KRONT
|60,45
|20.889.029
|% -3,90
|
|DYOBY
|22,28
|47.125.074
|% -3,63
|
|TMPOL
|20,30
|9.781.447
|% -3,33
|
|THYAO
|87,40
|3.095.905.865
|% 2,70
|
|SASA
|83,25
|1.098.517.466
|% 1,65
|
|AKBNK
|12,97
|937.809.573
|% 0,31
|
|ASELS
|31,46
|825.031.291
|% -0,51
|
|KCHOL
|50,30
|805.871.283
|% 0,80
|
|EKGYO
|4,19
|447.113.422
|% 1,21
|
|ODAS
|8,17
|668.006.676
|% 4,88
|
|DOHOL
|5,37
|442.209.364
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,32
|645.607.047
|% 1,46
|
|AKBNK
|12,97
|937.809.573
|% 0,31
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5854
|18,5932
|% 0,15
|
|Euro
|18,0872
|18,1054
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,6532
|20,7568
|% 0,51
|
|Frank
|18,5515
|18,6633
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9302
|4,9550
|% 0,10
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|13,00
|
|Tam
|6.748
|6.799
|6,00
|
|Yarım
|3.288
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|0,44
|