***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:28
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090473
BIST
13:135.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -20,82
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:1318,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0474
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:1319,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0367
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
13:131.085,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.085,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:13
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.015.379
|% 9,97
|
|BALAT
|24,40
|2.947.456
|% 9,32
|
|PLTUR
|17,36
|13.908.120
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|RTALB
|11,59
|30.856.791
|% -9,31
|
|KOZAL
|603,00
|3.807.187.057
|% -9,04
|
|IMASM
|224,30
|96.121.163
|% -7,70
|
|KOZAL
|603,00
|3.807.187.057
|% -9,04
|
|THYAO
|140,90
|3.352.251.679
|% -1,54
|
|ENKAI
|32,04
|3.118.266.992
|% 4,84
|
|KCHOL
|80,85
|2.095.730.857
|% 3,92
|
|KRDMD
|17,79
|1.978.888.744
|% 0,17
|
|EKGYO
|8,21
|1.256.707.129
|% -1,20
|
|YKBNK
|11,76
|1.493.806.493
|% -0,42
|
|ISCTR
|12,91
|1.502.945.278
|% -0,62
|
|KRDMD
|17,79
|1.978.888.744
|% 0,17
|
|ENKAI
|32,04
|3.118.266.992
|% 4,84
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7060
|18,7183
|% 0,25
|
|Euro
|19,9104
|19,9234
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,4525
|22,5651
|% 0,29
|
|Frank
|20,0460
|20,1668
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9627
|4,9876
|% 0,22
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,75
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|7.282
|7.392
|-8,00
|
|Tam
|7.328
|7.378
|-21,00
|
|Yarım
|3.549
|3.613
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,29
|-0,15
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|-0,28
|