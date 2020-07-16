***MEGAP* *EREGL* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MEGAP******EREGL******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ASELS, EREGL, MEGAP17.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaASELSAN ASELS 0,0979532 0,0832602EREGLI DEMIR CELIK EREGL 0,23 0,1955Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaMEGA POLIETILEN MEGAP 100,00000 1,00 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860110BIST