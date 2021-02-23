***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.02.2021 09:38
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911572
BIST
10:141.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.554
10:147,0417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:148,5746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:14409,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,69
|Açılış
|: 409,92
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:13
|SAYAS
|19,27
|17.267.619
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|8.705.202
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|AKSUE
|7,50
|166.728
|% -7,81
|
|UFUK
|25,52
|178.334
|% -7,06
|
|SASA
|37,64
|241.807.681
|% -6,69
|
|KARSN
|5,47
|177.499.399
|% -1,97
|
|KOZAL
|140,70
|154.932.460
|% 1,59
|
|OTKAR
|412,80
|128.321.855
|% 5,15
|
|GUBRF
|80,60
|116.962.233
|% 2,87
|
|KARSN
|5,47
|177.499.399
|% -1,97
|
|VAKBN
|4,58
|83.604.210
|% 0,22
|
|SKBNK
|1,47
|25.475.371
|% -0,68
|
|ODAS
|4,13
|66.490.533
|% 0,24
|
|IHLAS
|1,09
|15.037.763
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0402
|7,0455
|% 0,35
|
|Euro
|8,5686
|8,5777
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,8763
|9,9258
|% 0,39
|
|Frank
|7,8287
|7,8759
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8719
|1,8812
|% 0,33
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,29
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,89
|