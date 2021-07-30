***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.07.2021 12:14
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952988
BIST
14:131.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -8,94
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:138,4079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0477
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:1310,0139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0547
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:13493,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,20
|Açılış
|: 493,99
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:13
|DOBUR
|14,08
|2.951.462
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.380.719
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.586.053
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.440.564
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.712.173
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.393.475
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.092.243
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|120.987.420
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|120.987.420
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|842.438.634
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,35
|447.659.225
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|385.193.113
|% 0,77
|
|EREGL
|20,06
|358.841.903
|% 0,30
|
|ASELS
|15,45
|323.994.989
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,35
|447.659.225
|% 1,73
|
|GARAN
|8,40
|842.438.634
|% 0,72
|
|KARSN
|4,32
|299.215.946
|% 2,86
|
|KRDMD
|7,83
|385.193.113
|% 0,77
|
|ODAS
|1,80
|74.726.114
|% -2,17
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4058
|8,4079
|% -0,56
|
|Euro
|10,0040
|10,0139
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,7062
|11,7649
|% -0,58
|
|Frank
|9,2477
|9,3034
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2340
|2,2452
|% -0,65
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-0,79
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-28,91
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-13,98
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-0,22
|
Seans Raporu
14:13
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14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, ASELS, KRDMD
-
14:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 07 kaybederek (% -0.66 ) 1, 222
-
14:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, DOBUR, KTSKR, VKING, TSGYO
-
14:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HURGZ, METUR
-
14:22
OZBAL, KGYO, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında