***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.09.2022 09:07
***MEGAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eda Özhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061290
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2394
En Düşük
18,2142
18:0518,2821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0425
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2871
En Düşük
18,2004
18:051.006,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.006,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.007,65
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2293
|18,2394
|% 0,13
|
|Euro
|18,2609
|18,2821
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9284
|21,0334
|% -0,18
|
|Frank
|18,6009
|18,7130
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8384
|4,8626
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-2,49
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.791
|6.884
|-11,00
|
|Yarım
|3.309
|3.362
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.684
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,85
|0,03
|
|B. Petrol
|88,81
|88,81
|0,81
|