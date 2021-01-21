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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

21.01.2021 11:58


icili tarafından 15.01.2021 tarihinde tescil edilmiş, 20.01.2021 tarih ve 10249 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 15/01/2021 20/01/2021 10249



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903625


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