***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
21.01.2021 11:58
icili tarafından 15.01.2021 tarihinde tescil edilmiş, 20.01.2021 tarih ve 10249 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 15/01/2021 20/01/2021 10249
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903625
BIST
13:281.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
13:287,4076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0115
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
13:289,0017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
13:28445,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,43
|Açılış
|: 445,20
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler13:28
|DITAS
|40,92
|4.288.012
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|6.157.799
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|656.961
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.659.008
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|2.332.407
|% 10,00
|
|OYAYO
|10,60
|83.477.744
|% -8,30
|
|BASCM
|15,50
|505.892
|% -7,02
|
|UMPAS
|2,19
|421.080
|% -6,41
|
|AVHOL
|7,28
|12.599.493
|% -6,31
|
|KLNMA
|32,78
|1.198.581
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,56
|1.256.232.458
|% 4,07
|
|GARAN
|10,20
|950.852.778
|% 1,49
|
|KARSN
|4,41
|736.498.610
|% 6,52
|
|HLGYO
|3,84
|501.020.491
|% 9,09
|
|SISE
|7,96
|496.326.490
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,56
|1.256.232.458
|% 4,07
|
|KARSN
|4,41
|736.498.610
|% 6,52
|
|SKBNK
|1,59
|229.123.489
|% 0,63
|
|IHLGM
|1,50
|212.460.040
|% 3,45
|
|TSKB
|1,97
|269.795.827
|% -0,51
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4024
|7,4076
|% -0,16
|
|Euro
|8,9940
|9,0017
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,1311
|10,1820
|% 0,37
|
|Frank
|8,3111
|8,3611
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9676
|1,9775
|% -0,13
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,11
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.940
|3.014
|6,69
|
|Yarım
|1.421
|1.458
|3,24
|
|Çeyrek
|713
|729
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,47
|