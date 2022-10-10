***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
10.10.2022 10:03
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin mevcut esas sözleşmesi bildirim ekinde komuoyuna sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 07/09/2022 08/09/2022 10656
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069547
BIST
11:263.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 31,78
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.601
En Düşük
3.566
11:2618,5864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0296
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
11:2618,0202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0815
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
11:261.005,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,38
|Açılış
|: 1.005,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,77
BIST En Aktif Hisseler11:25
|CRFSA
|44,32
|80.293.330
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|199.845.024
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.299.019
|% 9,94
|
|HUNER
|5,67
|132.522.602
|% 9,46
|
|TRCAS
|18,96
|87.910.939
|% 9,09
|
|MARTI
|4,50
|77.659.275
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|301.658
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|41.335.208
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|AKENR
|3,22
|60.794.769
|% -5,85
|
|THYAO
|85,45
|2.405.009.774
|% 1,48
|
|SASA
|86,45
|1.168.543.820
|% -0,69
|
|ASELS
|32,12
|901.297.341
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,34
|896.636.451
|% 0,93
|
|SISE
|29,98
|850.092.030
|% 0,74
|
|EKGYO
|4,34
|896.636.451
|% 0,93
|
|YKBNK
|8,18
|440.485.329
|% 0,49
|
|SKBNK
|1,75
|89.174.669
|% -1,13
|
|PETKM
|14,67
|733.215.747
|% 0,89
|
|AKFGY
|3,75
|180.656.472
|% 7,45
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5773
|18,5879
|% -0,15
|
|Euro
|18,0038
|18,0176
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,4660
|20,5687
|% -0,55
|
|Frank
|18,5498
|18,6616
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% -0,19
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,34
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-9,38
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.764
|6.818
|-113,00
|
|Yarım
|3.296
|3.333
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,28
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-0,48
|
Seans Raporu
11:25
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11:40TGSAS
Yüzde 4.04 oranında artışla 15.97 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 508 adet işlem
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11:39XU030
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11:39
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASELS
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11:39XU100
Endeks 3, 601 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 20, 001.00 milyon TL de