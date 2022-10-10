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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

10.10.2022 10:03
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar

Şirketimizin mevcut esas sözleşmesi bildirim ekinde komuoyuna sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 07/09/2022 08/09/2022 10656



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069547


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Yarım 3.296 3.333 -55,00  
Çeyrek 1.651 1.666 -28,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,66 -0,50  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 -0,28  
B. Petrol 97,44 97,44 -0,48  
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