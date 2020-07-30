***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.07.2020 23:35
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
01/01/2020 - 30/06/2020 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864323
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0023
En Düşük
6,9721
12:358,2737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2932
En Düşük
8,2514
12:35440,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,35
|Açılış
|: 440,44
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
435,64
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1391
|9,1849
|% 1,00
|
|Frank
|7,6635
|7,7097
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8597
|1,8690
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-0,09
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.952
|13,10
|
|Tam
|2.984
|3.038
|9,00
|
|Yarım
|1.449
|1.481
|6,60
|
|Çeyrek
|727
|743
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,26
|5,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,02
|
Seans Raporu
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