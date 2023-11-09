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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

09.11.2023 18:35
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

2023 3. Dönem Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216521


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
REEDR 24,42 1.042.407.409 % 10,00  
IHYAY 2,97 27.861.396 % 10,00  
ISATR 885.780,00 885.780 % 10,00  
YAPRK 209,10 33.739.147 % 9,99  
SNPAM 134,40 24.466.579 % 9,98  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 28,4552 28,4672 % 0,06  
Euro 30,4968 30,5301 % 0,05  
Sterlin 34,8070 34,9816 % -0,14  
Frank 31,4815 31,6712 % -0,09  
Riyal 7,5656 7,6035 % 0,06  
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17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,73 22,75 % 0,66  
Platin 861,88 863,52 % 0,66  
Paladyum 998,93 1.003,91 % 0,66  
Brent Pet. 80,23 80,23 % 0,66  
Altın Ons 1.960,19 1.960,54 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
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