***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu721901-DOĞAL BİLİMLER VE MÜHENDİSLİKLE İLGİLİ DİĞER ARAŞTIRMA VE DENEYSEL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ (TARIMSAL ARAŞTIRMALAR DAHİL)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000-TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.04.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı100.000-TLBeher Payın Alış Fiyatı10.000-TLToplam Tutar100.000-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%10Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%10Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%10Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0.00016İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0.00017Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 16.03.2022 tarih ve 2022/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurucu ortaklık kararı almış olduğu Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi'nin tescil işlemi 28.04.2022 tarihi itibariyle T.C. Adıyaman Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025082BIST