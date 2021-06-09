***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 106.461.446 80.357.117Satışların Maliyeti31 -97.161.836 -68.284.701TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.299.610 12.072.416BRÜT KAR (ZARAR)9.299.610 12.072.416Genel Yönetim Giderleri28,33 -1.909.595 -580.873Pazarlama Giderleri28,33 -120.752 -115.902Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 12.763.527 5.417.626Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -13.947.526 -7.408.056ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.085.264 9.385.211Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 419.800 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.505.064 9.385.211Finansman Gelirleri37 301.262 157Finansman Giderleri37 -1.691.725 -247.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.114.601 9.137.721Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri919.294 -1.673.410Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 0 -2.498.858Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 919.294 825.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.033.895 7.464.311DÖNEM KARI (ZARARI)6.033.895 7.464.311Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.033.895 7.464.311Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI807.304 -4.812.481Dönem Karı (Zararı)6.033.895 7.464.311Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 6.033.895 7.464.311Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.909.602 -4.682.480Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 782.557 308.990Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler110.127 -924.691Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33 110.127 -924.691Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler106.475 29.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 106.475 29.783Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.569.667 -3.271.114Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -301.262 -157Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 1.691.725 247.647Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 7.166.201 3.102.646Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -12.126.331 -6.621.250Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -919.294 -825.448Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-419.800Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -419.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.301.737 -7.492.659Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.854.093 -13.286.196İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -51.854.093 -13.286.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.592.439İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 6.592.439Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 7.971.125 21.536.386Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 2.573.204 -31.149.590Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.122.474 -4.394.756İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -27.122.474 -4.394.756Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -351.319 223.188Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.271.868 3.071.680İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 54.290.000 735.362İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.018.132 2.336.318Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 9.145.588 14.334.318İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.528.075 2.172.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -1.527.691 2.172.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -384Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları822.556 -4.710.828Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -15.252 -101.653YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.063.156 -421.661Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.214.800Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.214.800Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.277.956 -421.661Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -8.267.408 -391.618Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -10.548 -30.043FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.142.868 385.294Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.275.125 1.991.066Kredilerden Nakit Girişleri47 8.275.125 1.991.066Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.429.091 -1.197.583Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -1.429.091 -1.197.583Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -513.359 -268.818Ödenen Faiz37 -1.491.069 -139.528Alınan Faiz37 301.262 157YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.112.984 -4.848.848NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.112.984 -4.848.848DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 2.571.895 5.451.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.458.911 603.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri137.130.441 92.552.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 137.130.441 92.552.676Diğer Alacaklar3.860.484 10.452.923İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.860.484 10.452.923Stoklar10 17.112.978 25.084.103Peşin Ödenmiş Giderler44.982.489 47.529.890İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 123.647İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 44.982.489 47.406.243Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 404.351 389.099Diğer Dönen Varlıklar29 11.924.311 10.362.120ARA TOPLAM216.873.965 188.942.706Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 0 34.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR216.873.965 188.977.206DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 28.827.435 21.964.070Kullanım Hakkı Varlıkları20 5.210.708 5.381.505Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 40.310 33.079Peşin Ödenmiş Giderler7.701 33.504İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 7.701 33.504Ertelenmiş Vergi Varlığı40 2.625.608 1.706.314TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.711.762 29.118.472TOPLAM VARLIKLAR253.585.727 218.095.678KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.516.528 7.872.317İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 11.516.528 7.872.317Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.142.735 9.571.826İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 8.142.735 9.571.826Ticari Borçlar60.503.693 100.065.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 60.503.693 100.065.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 150.634 501.953Diğer Borçlar63.493.842 10.221.974İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 54.292.501 2.501İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.201.341 10.219.473Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.369.656 6.224.068İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 15.369.656 6.224.068Kısa Vadeli Karşılıklar479.311 444.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 41.604 7.238Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 437.707 437.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.217 1.601ARA TOPLAM159.657.616 134.904.485TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER159.657.616 134.904.485UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.740.292 23.109.378İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 27.740.292 23.109.378Uzun Vadeli Karşılıklar178.868 106.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 178.868 106.759TOPLAM UZUN VADE