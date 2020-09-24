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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

24.09.2020 19:05
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2020 - 09.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yuvarlak Örme Makinası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
5 Adet İstanbul Avcılar Örme Üretim Tesisi - 20 Adet Adıyaman Besni Üretim Tesisi
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
.
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
.
Toplam Alım Bedeli
5.593.600 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
.
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%21
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%5
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%109
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3
Alım Koşulları
5 Adet (1.140.000 TL) Peşin - 20 Adet (4.453.600 TL) Leasing
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20 Adet Leasing Makina 2020/12 Teslim - 5 Adet Hemen Teslim
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yeni Yatırım ve Üretim Artışı
Karşı Taraf
20 Adet WELLMADE ENTERPRISE CO., LTD - 5 Adet SAVA ÖRME MAKİNA TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/09/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
.
Açıklamalar

Firmamız Adıyaman Besni fabrika yatırımımız için WELLMADE ENTERPRISE CO., LTD 'den  2020 Aralık ayında teslim almak üzere vergiler hariç toplamda 4.453.600 TL tutarında 20 adet Yuvarlak Örme Makinası siparişi vermiştir. İstanbul Avcılar Örme Üretim Tesisinde kullanılmak üzere SAVA ÖRME MAKİNA TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. 'den bedeli Sermaye Artırımından elde edilen fon ile karşılanmak üzere toplam 1.140.000 TL tutarında 5 adet 
Yuvarlak Örme Makinası teslim alınmıştır.Yeni Yatırımlar kapsamında toplamda alınan Yuvarlak Örme Makinası 46 Adet olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876605


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CMBTN 104,50 15.717.393 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.677.565 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.914.001 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.526.336 % 10,00  
BRYAT 148,50 61.111.818 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.025 3.103 -42,66  
Yarım 1.462 1.501 -20,64  
Çeyrek 733 750 -10,32  
Gümüş.Ons 22,87 22,92 0,12  
Gümüş Gr. 5,59 5,60 -0,05  
B. Petrol 41,48 41,48 -0,29  
Seans Raporu 18:05
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