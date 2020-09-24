***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2020 - 09.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiYuvarlak Örme MakinasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü5 Adet İstanbul Avcılar Örme Üretim Tesisi - 20 Adet Adıyaman Besni Üretim TesisiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli5.593.600 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%21Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%5Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%109İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3Alım Koşulları5 Adet (1.140.000 TL) Peşin - 20 Adet (4.453.600 TL) Leasingİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20 Adet Leasing Makina 2020/12 Teslim - 5 Adet Hemen TeslimAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYeni Yatırım ve Üretim ArtışıKarşı Taraf20 Adet WELLMADE ENTERPRISE CO., LTD - 5 Adet SAVA ÖRME MAKİNA TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/09/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarFirmamız Adıyaman Besni fabrika yatırımımız için WELLMADE ENTERPRISE CO., LTD 'den 2020 Aralık ayında teslim almak üzere vergiler hariç toplamda 4.453.600 TL tutarında 20 adet Yuvarlak Örme Makinası siparişi vermiştir. İstanbul Avcılar Örme Üretim Tesisinde kullanılmak üzere SAVA ÖRME MAKİNA TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. 'den bedeli Sermaye Artırımından elde edilen fon ile karşılanmak üzere toplam 1.140.000 TL tutarında 5 adetYuvarlak Örme Makinası teslim alınmıştır.Yeni Yatırımlar kapsamında toplamda alınan Yuvarlak Örme Makinası 46 Adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876605BIST