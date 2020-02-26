***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 26/02/2020 tarihli almış olduğu Yönetim Kurulu KararıŞirketimizin yapacak olduğu yeni yatırım süreçlerinde başta yatırım teşvik belgesi süreçleri olmak üzere faydalanabileceği tüm devlet teşviklerinden yararlanması şirketimizin karlılığı açısından önem taşımaktadır.Bu desteklerle çeşitli vergi indirimleri ve avantajları, sgk indirimleri, kredi faiz indirimleri, ihracat ya da yatırım kapsamlı devlet teşvikleri alanlarında şirketimizin maliyetlerini azaltmak ve karlılığını artırmak amaçlanmaktadır.Bu kapsamda devlet teşvik ve hibeleri alanında dışarıdan hizmet vermek üzere Malogra Danışmanlık - Bikem İnce İnanç ile çalışılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821882BIST