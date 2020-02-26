***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2020 21:36
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 26/02/2020 tarihli almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı
Şirketimizin yapacak olduğu yeni yatırım süreçlerinde başta yatırım teşvik belgesi süreçleri olmak üzere faydalanabileceği tüm devlet teşviklerinden yararlanması şirketimizin karlılığı açısından önem taşımaktadır.
Bu desteklerle çeşitli vergi indirimleri ve avantajları, sgk indirimleri, kredi faiz indirimleri, ihracat ya da yatırım kapsamlı devlet teşvikleri alanlarında şirketimizin maliyetlerini azaltmak ve karlılığını artırmak amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda devlet teşvik ve hibeleri alanında dışarıdan hizmet vermek üzere Malogra Danışmanlık - Bikem İnce İnanç ile çalışılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821882
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1644
En Düşük
6,1376
18:056,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05325,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,74
|Açılış
|: 325,76
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.604.274
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.085.674
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.016.750
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|284.010
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.234.276
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9176
|7,9573
|% -0,55
|
|Frank
|6,2794
|6,3172
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6347
|1,6429
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|16,85
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,01
|
|B. Petrol
|52,80
|52,80
|-1,46
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
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17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem