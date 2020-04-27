***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yapacak olduğu yeni yatırım süreçlerine devlet desteği alabilmek adına daha önce konuyla ilgili yetkilendirilen Malogra danışmanlık - Bikem İnce İnanç vasıtası ile firmamız adına yatırım teşvik belgesine başvuru yapılmıştır.bu destek kapsamıyla firmamızın maliyetlerini azaltmak ve karlılığını artırmak amaçlanmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840425BIST