***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesindeŞirketimizin Adıyaman – Besni Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika yerleşkesinde 2021 Ekim ayında tamamlanması beklenilen aylık 900 ton işlem kapasiteli kumaş boya ve apreleme işi üzerine tesis kurulması ve 80 milyon TL maliyeti olacağı öngörülen yeni yatırım için 6. Bölge kapsamında yeni bir yatırım teşvik belgesi alınması için Alfa Global Danışmanlık A.Ş. firmasına yetki verilmesine,Oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913014BIST