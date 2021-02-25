***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 18:30
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde
Şirketimizin Adıyaman – Besni Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika yerleşkesinde 2021 Ekim ayında tamamlanması beklenilen aylık 900 ton işlem kapasiteli kumaş boya ve apreleme işi üzerine tesis kurulması ve 80 milyon TL maliyeti olacağı öngörülen yeni yatırım için 6. Bölge kapsamında yeni bir yatırım teşvik belgesi alınması için Alfa Global Danışmanlık A.Ş. firmasına yetki verilmesine,
Oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913014
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,2661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0966
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2728
En Düşük
7,1530
18:058,9035
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,1773
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,9114
En Düşük
8,7148
18:05415,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,39
|Açılış
|: 415,25
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
411,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2617
|7,2695
|% 1,39
|
|Euro
|8,8927
|8,9050
|% 2,05
|
|Sterlin
|10,2117
|10,2629
|% 1,04
|
|Frank
|8,0034
|8,0517
|% 1,63
|
|Riyal
|1,9301
|1,9398
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-22,52
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,78
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem