***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Dünya genelinde Pandemi ilan edilmesi ile birlikte ürün özelleştirmesi yaparak üretip satmakta olduğu %100 Pamuk Antibakteriel kumaş için Perfeks Tekstil Gıda İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. ile toplamda vergiler dahil 57.024.000 TL tutarında ve 120 iş günü içerisinde teslimi gerçekleşecek olan yeni bir satış sözleşmesi imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924020BIST