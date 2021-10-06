***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.09.2021 tarihinde Firuzköy Mahallesi Mezarlıküstü Caddesi n8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten T.C. Tebasından Yüksel Topgül ve genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğine dair yazılı beyanı bulunan T.C. Tebasından Fehmi Bulduk'un 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen mevcut yönetim kurulunun görev süresi bitimine kadar görev yapmak üzere seçilen ve mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar,Yapılan görüşmeler neticesinde1. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi sonrası oluşan yeni yönetim kurulunda mevcut yönetim kurulu başkanı Eda Özhan'ın ve mevcut yönetim kurulu başkanı vekili Hakan Özhan'ın görevlerine devam etmelerine ve yeni imza sirküleri çıkarılmasına gerek olmadığına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II. 17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince2. "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fehmi BULDUK'un, Komite Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İrfan DEMİR'in atanmasına, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,3. "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fehmi BULDUK'un, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Sn. Yüksel TOPGÜL'ün atanmasına,4. "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yüksel TOPGÜL'ün, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Duran ÖZHAN'ın atanmasına,5. Komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesi amacına yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esasları ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları'nın belirlenmesine yönelik çalışmaların en kısa sürede yapılmasına ve hazırlanan görev ve çalışma esaslarının yönetim kurulumuza sunularak kabul edilmesinden sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasınaOy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı : Eda ÖZHANYönetim Kurulu Başkan Vkl. : Hakan ÖZHANYönetim Kurulu Üyesi : Duran ÖZHANYönetim Kurulu Üyesi : İrfan DEMİRYönetim Kurulu Üyesi : Yüksel TOPGÜLYönetim Kurulu Üyesi : Fehmi BULDUKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967532BIST