***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2022 12:21
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız çevre duyarlılığını artırmak, küresel ısınmanın getirdiği iklim değişiklikleri ile mücadele kapsamında yapmış olduğu yatırımlarında her daim bu hassasiyeti korumak konusunda azami özen göstermiştir. Bu kapsamda
Firmamızın Adıyaman Besni'deki fabrika yerleşkesine T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde T.C. Adıyaman Valiliği tarafından Sıfır Atık Belgesi verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987894
BIST
16:011.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 49,89
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:0113,2537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:0115,1092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 15,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:01778,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,31
|Açılış
|: 778,36
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:01
|CRFSA
|42,02
|3.178.393
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.942.066
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.873.087
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.391.431
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|40.808.858
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,21
|20.337.774
|% -4,76
|
|BAGFS
|16,76
|54.521.126
|% -4,23
|
|AKGRT
|10,26
|12.569.508
|% -3,21
|
|PAPIL
|14,79
|12.582.743
|% -2,70
|
|GARAN
|11,45
|1.482.959.659
|% 1,60
|
|THYAO
|20,94
|1.301.040.078
|% 4,60
|
|EREGL
|28,66
|1.007.044.313
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,43
|826.259.849
|% 1,48
|
|SISE
|13,66
|796.830.342
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,43
|826.259.849
|% 1,48
|
|ODAS
|1,40
|206.570.473
|% 4,48
|
|GARAN
|11,45
|1.482.959.659
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,20
|258.280.089
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,28
|519.862.770
|% 1,11
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2520
|13,2537
|% -0,01
|
|Euro
|15,0494
|15,1092
|% 0,02
|
|Sterlin
|17,9117
|18,0015
|% 0,22
|
|Frank
|14,5077
|14,5951
|% 0,26
|
|Riyal
|3,5330
|3,5508
|% 0,38
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-14,61
|
|Altın Gr.
|781
|781
|1,49
|
|Cumhuriyet
|5.202
|5.281
|-53,00
|
|Tam
|5.164
|5.299
|-65,42
|
|Yarım
|2.496
|2.563
|-31,65
|
|Çeyrek
|1.252
|1.282
|-15,82
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,01
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|0,38
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:16SAYAS
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.94 lira fiyatla işlem gören hissede 754, 410 adet işlem
-
16:15IHEVA
Yüzde 7.45 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 260, 116 adet işlem
-
16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, FROTO, KCHOL
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 12 artarak (% 2.86 ) 1, 693
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, MARKA, EDIP, KRSTL, TSPOR, CRFSA