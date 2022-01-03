***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız çevre duyarlılığını artırmak, küresel ısınmanın getirdiği iklim değişiklikleri ile mücadele kapsamında yapmış olduğu yatırımlarında her daim bu hassasiyeti korumak konusunda azami özen göstermiştir. Bu kapsamdaFirmamızın Adıyaman Besni'deki fabrika yerleşkesine T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde T.C. Adıyaman Valiliği tarafından Sıfır Atık Belgesi verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987894BIST