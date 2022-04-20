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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2022 23:50
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde  
Yönetim Kurulu'muzun 14.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı ile, Şirketimizin tamamı nakden ödenmiş 49.441.217-TL çıkarılmış sermayesinin %203,3905901 oranında 7.701.689,24-TL nominal değerde nama yazılı imtiyazlı A grubu ve 92.857.093,76-TL nominal değerde hamiline yazılı imtiyazsız B Grubu paylar olmak üzere toplam 100.558.783-TL artırılarak 150.000.000-TL ye çıkarılması ve artırılan sermayenin tamamının özkaynaklar kalemi içerisinde paylara ilişkin primler ve geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmişti. 
Diğer taraftan Yönetim Kurulu'muzun 17.03.2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararı ile 2023 yılında süresi dolacak olan 99.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000-TL' ye yükseltilmesi konusunda karar alınmış, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili izinler alınarak 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü yapılacak olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında tadil metninin esas sözleşmeye eklenmesi için Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gündem maddelerine ilgili değişiklik eklenmiştir. 
Bu doğrultuda Yönetim Kurulu'muz, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme tadil tasarısı genel kurulumuz tarafından onaylanarak ticaret sicilinde tescil edilmeden, iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılarak esas sözleşmemizin sermaye maddesinin yeni halinin tescil edilmesi, genel kurulda görüşülecek sermaye maddesinin görüşülmesinin bir sonraki genel kurul toplantısına bırakılmasına sebep olabileceği değerlendirildiğinden, bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinin, yeni kayıtlı sermaye tavanına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ticaret sicilinde tescili sonrasına ertelenmesine, tescil işleminden sonra bedelsiz sermaye artırımına ilişkin resmi işlemlerin ivedilikle başlatılmasına oy birliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022586


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