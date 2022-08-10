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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.08.2022 17:27
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz iplikten üretim hattına aldığı hammaddeyi önce kumaş sonra boyama adımlarını tamamlayarak satışa hazır hale getirmektedir. Nihai hedefimiz olan tam entegre tekstil tesisi olma yolunda bir adımı daha tamamlamak adına hazır giyim sektörüne yıllık ortalama 4.000.000 adet ürün üretecek, yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği ve %100 oranında Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin bağlı ortaklığı olacak olan 5.000.000 TL Sermayeli Mega Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurulması için Şirket Yönetim Kurulumuz 10.08.2022 tarihi itibariyle karar almıştır. Şirketin kuruluş ve faaliyete geçme süreci ile ilgili gelişme oldukça kamuoyuna gerekli özel durum açıklaması yapılacaktır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054259


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