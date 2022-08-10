***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 17:27
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iplikten üretim hattına aldığı hammaddeyi önce kumaş sonra boyama adımlarını tamamlayarak satışa hazır hale getirmektedir. Nihai hedefimiz olan tam entegre tekstil tesisi olma yolunda bir adımı daha tamamlamak adına hazır giyim sektörüne yıllık ortalama 4.000.000 adet ürün üretecek, yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği ve %100 oranında Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin bağlı ortaklığı olacak olan 5.000.000 TL Sermayeli Mega Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurulması için Şirket Yönetim Kurulumuz 10.08.2022 tarihi itibariyle karar almıştır. Şirketin kuruluş ve faaliyete geçme süreci ile ilgili gelişme oldukça kamuoyuna gerekli özel durum açıklaması yapılacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054259
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0141
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8094
18:0518,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1788
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.031,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.031,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8494
|17,8848
|% -0,08
|
|Euro
|18,4159
|18,4565
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,8229
|21,9323
|% 1,18
|
|Frank
|18,9050
|19,0189
|% 1,04
|
|Riyal
|4,7357
|4,7595
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.904
|6.997
|0,00
|
|Yarım
|3.364
|3.421
|0,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,70
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|97,79
|97,79
|1,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046