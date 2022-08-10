***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iplikten üretim hattına aldığı hammaddeyi önce kumaş sonra boyama adımlarını tamamlayarak satışa hazır hale getirmektedir. Nihai hedefimiz olan tam entegre tekstil tesisi olma yolunda bir adımı daha tamamlamak adına hazır giyim sektörüne yıllık ortalama 4.000.000 adet ürün üretecek, yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği ve %100 oranında Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin bağlı ortaklığı olacak olan 5.000.000 TL Sermayeli Mega Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurulması için Şirket Yönetim Kurulumuz 10.08.2022 tarihi itibariyle karar almıştır. Şirketin kuruluş ve faaliyete geçme süreci ile ilgili gelişme oldukça kamuoyuna gerekli özel durum açıklaması yapılacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054259BIST